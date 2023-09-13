Почему в воде морщатся подушечки пальцев

Еще в детстве многие из нас задавались вопросом – почему морщатся подушечки пальцев. Но для большинства этот вопрос остался загадкой даже во взрослом возрасте.

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Если вы все еще не знаете, почему долгое пребывание в воде так влияет на кожу пальцев, самое время это выяснить.

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Подробнее о том, почему так происходит, читайте в материале "Рамблера".

Долгое время ученые были убеждены в том, что морщинки на подушечках пальцев являются результатом разбухания кожи под водой. Однако последние исследования показали, что происходит это из-за сжатия под водой кровеносных сосудов, что является результатом деятельности симпатической нервной системы.

Ученые Ньюкаслского университета в Англии начали разбираться в том, почему в появлении морщин задействовано кровоснабжения. В ходе работы специалисты выдвинули предположение о том, что морщины на подушечках пальцев возникают вследствие эволюционных причин.

Эксперты провели эксперимент. Они предложили добровольцам вытащить стеклянный шарик из ведра одной рукой, а затем поместить его другой рукой через маленькое отверстие в контейнер. Добровольцев разделили на две группы: одни выполняли задание сухими руками, другие же доставали шарик пальцами, на которых образовались морщины под воздействием воды.

В ходе эксперимента выяснилось, что участники с морщинистыми пальцами действовали быстрее тех добровольцев, которые пытались выполнить задание сухими руками.

Однако при передвижении сухих объектов с заданием одинаково хорошо справлялись участники обеих групп. Так специалисты выдвинули предположение о том, что морщины на пальцах были необходимы нашим далеким предкам для того, чтобы эффективнее захватывать объекты под водой и в целом работать с морской поверхностью.

О том, что "руки прачки" возникли вследствие эволюционной адаптации говорит так же тот факт, что морщины после длительного контакта с водой возникают только на кончиках пальцев рук и ног. Таким образом, становится очевидно, что в древности эта особенность обеспечивала людям лучшее сцепление с влажной поверхностью.