Зачем комары пьют кровь человека

Комары — это кровососущие насекомые. Они доставляют нам неудобства и раздражают своими укусами. А некоторых из них являются переносчиками опасных инфекционных болезней, например, малярии или вируса Западного Нила.

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Почему же комары так активно преследуют человека и зачем им нужна наша кровь? Рассказываем в материале "Рамблера".

Первое, что надо знать о комарах, — это то, что у них самих есть кровь. Она выполняет те же функции, что и человеческая, —переносит питательные вещества и гормоны и защищает от инфекций. Однако кровь комара не переносит кислород и углекислый газ, поэтому у большинства видов она бесцветная или желтоватая и называется гемолимфой.

Тем не менее, своей крови насекомым недостаточно и они пьют ее у людей. Зачем? На самом деле не все комары кровососущие, только самки. Самцы могут обходиться водой и нектаром. Самкам же кровь необходима для размножения.

Самка спаривается с самцами, а затем ищет себе "жертву", чья кровь богата белками, которые содержатся в плазме и эритроцитах. После того, как она ее выпивает, эти белки перевариваются в ее кишечнике и образуют аминокислоты, которые затем используются для синтеза белков яйцеклеток.

В течение двух-трех дней кровь переваривается, созревают яйца "комарихи", а потом она ищет водоем, где их отложить. В науке весь этот процесс называется гонотрофической гармонией.