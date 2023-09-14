Многие люди, любуясь Луной, наверняка не раз задавались вопросом – почему Луна не падает на Землю?

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Интерес к этому вопросу, в частности, подогревает фантастический боевик "Падение луны", который пусть и не сыскал признания критиков, но все-таки породил еще одну фобию среди особо тревожных зрителей.

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Однако бояться падения Луны в реальной жизни не стоит. Подробнее о том, почему подобная катастрофа не может произойти, читайте в материале "Рамблера".

Еще в XVII веке английский физик Исаак Ньютон сформулировал теорию гравитации. Согласно ей, сила притяжения между Луной и Землей пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Что это значит? Иными словами, Земля притягивает Луну силой гравитации, но Луна, в свою очередь, тоже притягивает Землю. Это взаимодействие происходит за счет массы объектов и расстояния между ними.

Луна движется вокруг Земли со скоростью 1,023 км/с. Это способствует инерции – свойству, которое позволяет сохранять состояние движения, даже если другие силы на объект не воздействуют. За счет этого Луна остается на своей орбите.

Если бы спутник перемещался медленнее, гравитация Земли взяла бы свое, и Луна действительно могла бы упасть на нашу планету. А если бы Луна двигалась быстрее, то она бы сорвалась с орбиты и улетела в космос.

Отсюда возникает вопрос – что позволяет Луне миллиарды лет вращаться по земной орбите и оставаться на ней?

Луна возникла после того, как в Землю врезался крупный объект по размерам сопоставимый с Марсом. По данным ученых, это произошло порядка 4,5 миллиардов лет назад. Удар был настолько сильный, что выброшенные обломки собрались на орбите и сформировались в Луну.

По закону сохранения движения, если на объект не действуют внешние силы, то его импульс сохраняется. Поскольку в космосе отсутствует значительное сопротивление или трение, Луна продолжает двигаться по инерции и перемещаться по орбите Земли.