Жидкий кот и грязные деньги: нелепые открытия, получившие Шнобелевку

14 сентября пройдет церемония вручения Шнобелевской премии в Гарвардском университете. Шнобелевскую премию вручают с 1991 года. Ежегодно лауреатами становятся 10 человек "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься".

Иными словами, Шнобелевку присуждают ученым за самые остроумные, а порой и нелепые исследования. Таким образом учредители премии рассчитывают подстегнуть интерес общественности к науке.

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Подробнее о самых абсурдных открытиях, которыми лауреаты Шнобелевской премии веселели весь мир, читайте в материале "Рамблера".

Крепкий череп

В 2001 году один из лауреатов удостоился премии за проведенный анализ о крепости черепа человека. Ученый выяснил, какой из пивных бутылок легче всего разбить череп – пустой или полной.

Жидкий кот

В 2017 году ученый из Лиона Марк-Антуан Фардин получил премию за использование гидродинамики для определения истинного состояния котов. В своей статье исследователь доказал, что коты могут вести себя и как твердое тело, и как жидкое, принимая форму сосуда. Ученый также рассчитал время, которое необходимо животному для того, чтобы принять форму сосуда.

Самые грязные деньги

В 2019 году ученые из Нидерландов определили, деньги какой страны содержат больше всего болезнетворных бактерий. В ходе работы специалисты выяснили, что самыми грязными деньгами на планете являются румынские банкноты.

Отчетный отчет

В 2012 году Счетная палата США удостоилась Шнобелевской премии по литературе. Оказалось, что деятельность данной организации насчитывает порядка 900 отчетов ежегодно. Отчет, на который обратила внимание публика, посвящался отчетным отчетам. В этом документе рекомендовалось сделать отчет об отчетных отчетах.

Зудящая рука

Немецкие ученые установили, что при появлении зуда в правой руке, нужно посмотреть в зеркало и почесать левую руку. После такой несложной махинации правая рука перестанет чесаться.

Как животное