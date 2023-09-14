Как появилось выражение «деньги не пахнут»
Известное выражение «деньги не пахнут» мы употребляем, как правило, когда подразумеваем не совсем честно заработанные материальные блага. Но кому вдруг пришло в голову нюхать деньги и как появилась эта фраза, мало кто задумывается.
Между тем, этимология этого выражения уходит своими корнями в глубь истории, а если быть точнее — к Римской империи. О том, как появилась знаменитая фраза и кто ее произнес, читайте в материале «Рамблера».
Выражение «деньги не пахнут» могло вообще никогда не войти в обиход, если бы не историк по имени Светоний. Именно он составлял описание жизни императора Веспасиана, который первым эти слова и произнес.
В происхождении знаменитой фразы виновато не слишком хорошее финансовое положение Рима в те времена, когда Веспасиан пришел к власти. Казна была практически пустой, а способов ее пополнить было очень мало. Новому императору пришлось искать пути решения. И он нашел, причем не совсем обычный.
Веспасиан придумал ввести налог на общественные туалеты. Причем стоит заметить, что такие уборные в Древнем Риме были не просто местом, где можно было справить нужду. Здесь представители римской знати проводили очень много времени: назначали деловые встречи, проводили беседы, тут можно было привести себя в порядок, помыться и сделать еще множество важных дел. Кроме того, туалеты представляли собой настоящие монументальные сооружения, сделанные чаще всего из мрамора и богато украшенные. Поэтому Веспасиан и решил, что за пользование такими уборными вполне можно платить налог.
Он не был большим и слишком обременительным, поэтому введение такого налога вызвало у населения не столько гнев, сколько насмешку. Хотя и недовольные нововведением, конечно, тоже были.
Насмешки и недовольство жителей, в том числе и друзей, были крайне неприятны сыну Веспасиана Титу. Однажды он пришел к отцу и упрекнул его в таком неподобающем способе заработать деньги. Император же на гневные речи сына лишь взял пригоршню монет и сунул Титу под нос с просьбой их понюхать. А затем спросил отпрыска, слышит ли он какой-то запах. Когда Тит ответил отрицательно, Веспасиан и произнес фразу, которая со временем превратилась в афоризм: «Деньги не пахнут!». Ведь деньги, которые Тит понюхал были как раз из того самого налога на туалеты.
Так Веспасиан дал сыну понять, что деньги останутся деньгами, каким бы способом они не были заработаны. А в мир пришла одна из самых известных крылатых фраз.