Как появилось выражение «деньги не пахнут»

Известное выражение «деньги не пахнут» мы употребляем, как правило, когда подразумеваем не совсем честно заработанные материальные блага. Но кому вдруг пришло в голову нюхать деньги и как появилась эта фраза, мало кто задумывается.

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Между тем, этимология этого выражения уходит своими корнями в глубь истории, а если быть точнее — к Римской империи. О том, как появилась знаменитая фраза и кто ее произнес, читайте в материале «Рамблера».

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Выражение «деньги не пахнут» могло вообще никогда не войти в обиход, если бы не историк по имени Светоний. Именно он составлял описание жизни императора Веспасиана, который первым эти слова и произнес.

В происхождении знаменитой фразы виновато не слишком хорошее финансовое положение Рима в те времена, когда Веспасиан пришел к власти. Казна была практически пустой, а способов ее пополнить было очень мало. Новому императору пришлось искать пути решения. И он нашел, причем не совсем обычный.

Веспасиан придумал ввести налог на общественные туалеты. Причем стоит заметить, что такие уборные в Древнем Риме были не просто местом, где можно было справить нужду. Здесь представители римской знати проводили очень много времени: назначали деловые встречи, проводили беседы, тут можно было привести себя в порядок, помыться и сделать еще множество важных дел. Кроме того, туалеты представляли собой настоящие монументальные сооружения, сделанные чаще всего из мрамора и богато украшенные. Поэтому Веспасиан и решил, что за пользование такими уборными вполне можно платить налог.

Он не был большим и слишком обременительным, поэтому введение такого налога вызвало у населения не столько гнев, сколько насмешку. Хотя и недовольные нововведением, конечно, тоже были.

Насмешки и недовольство жителей, в том числе и друзей, были крайне неприятны сыну Веспасиана Титу. Однажды он пришел к отцу и упрекнул его в таком неподобающем способе заработать деньги. Император же на гневные речи сына лишь взял пригоршню монет и сунул Титу под нос с просьбой их понюхать. А затем спросил отпрыска, слышит ли он какой-то запах. Когда Тит ответил отрицательно, Веспасиан и произнес фразу, которая со временем превратилась в афоризм: «Деньги не пахнут!». Ведь деньги, которые Тит понюхал были как раз из того самого налога на туалеты.