Почему падают звезды
Многие из нас хотя бы раз в жизни видели падающую звезду. Но если одни даже не обращают внимание на это природное явление, другие из раза в раз задаются вопросом – почему звезды падают?
Впрочем, на этот вопрос есть вполне логичное научное объяснение.
Подробнее о том, почему на самом деле падают звезды, читайте в материале "Рамблера".
Прежде всего, следует уточнить, что тела, которые мы принимаем за звезды – это лишь маленькие камни, которые летят из космического пространства. Приближаясь к Земле, эти камни сталкиваются с воздушной оболочкой и раскаляются до такой степени, что начинают светиться как звезды.
Однако такие "звезды" сгорают и гаснут, даже не долетев до нашей планеты. Специалисты называют данные небесные тела метеорами. Если часть метеора все же достигает поверхности Земли, ее именуют метеоритом. Самые яркие метеоры называют болидами.
Только представьте: за сутки в атмосфере Земли возникают сотни миллионов метеоров. Их масса составляет тысячи тонн в сутки. Но и это еще не все: за 24 часа на Землю падает порядка 100 тонн пылевых частиц, вот только они слишком мелкие, чтобы вызывать появление видимых метеоров.
В году есть периоды, когда метеоры на небе возникают гораздо чаще – это явление называют метеорным потоком или звездным дождем. Во время метеорного потока на небе наблюдаются десятки тысяч метеоров в час.
Если проследить на небе пути метеоров, может показаться, что все они вылетают из одной точки – эту точку ученые называют радиантом потока. Однако на самом деле это зрительная иллюзия, и метеорные частицы движутся по параллельным траекториям.
Эксперты выделяют несколько десятков разновидностей метеорных потоков. Какие-то из них возникают каждый год и длятся от нескольких часов до нескольких недель. Как правило, метеорные потоки называют по имени созвездия, в котором лежит их радиант.
Метеорные потоки можно наблюдать тогда, когда Земля пересекает траекторию роя частиц, которые образовались при разрушении кометы.