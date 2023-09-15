Почему падают звезды

Многие из нас хотя бы раз в жизни видели падающую звезду. Но если одни даже не обращают внимание на это природное явление, другие из раза в раз задаются вопросом – почему звезды падают?

© Unsplash

Впрочем, на этот вопрос есть вполне логичное научное объяснение.

Видео дня

Подробнее о том, почему на самом деле падают звезды, читайте в материале "Рамблера".

Прежде всего, следует уточнить, что тела, которые мы принимаем за звезды – это лишь маленькие камни, которые летят из космического пространства. Приближаясь к Земле, эти камни сталкиваются с воздушной оболочкой и раскаляются до такой степени, что начинают светиться как звезды.

Однако такие "звезды" сгорают и гаснут, даже не долетев до нашей планеты. Специалисты называют данные небесные тела метеорами. Если часть метеора все же достигает поверхности Земли, ее именуют метеоритом. Самые яркие метеоры называют болидами.

Только представьте: за сутки в атмосфере Земли возникают сотни миллионов метеоров. Их масса составляет тысячи тонн в сутки. Но и это еще не все: за 24 часа на Землю падает порядка 100 тонн пылевых частиц, вот только они слишком мелкие, чтобы вызывать появление видимых метеоров.

В году есть периоды, когда метеоры на небе возникают гораздо чаще – это явление называют метеорным потоком или звездным дождем. Во время метеорного потока на небе наблюдаются десятки тысяч метеоров в час.

Если проследить на небе пути метеоров, может показаться, что все они вылетают из одной точки – эту точку ученые называют радиантом потока. Однако на самом деле это зрительная иллюзия, и метеорные частицы движутся по параллельным траекториям.

Эксперты выделяют несколько десятков разновидностей метеорных потоков. Какие-то из них возникают каждый год и длятся от нескольких часов до нескольких недель. Как правило, метеорные потоки называют по имени созвездия, в котором лежит их радиант.