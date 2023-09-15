Как перелетные птицы находят дорогу домой

Перелетные птицы каждую осень совершают миграции на тысячи километров от родных краев, а весной возвращаются домой. Как они находят обратную дорогу и почему не теряются?

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Навигация перелетных птиц - это сложный исследовательский вопрос, и ученые до сих пор продолжают изучать этот феномен. Однако все-таки существует несколько теорий, которые могут объяснять этот удивительный навык пернатых. Рассказываем о них в материале "Рамблера".

Солнце и звезды

Солнце и звезды могут служить надежными ориентирами для перелетных птиц. Днем многие виды используют солнце для навигации, а ночью ориентируются по положению созвездий. Некоторые исследования показывают, что птицы могут обнаруживать поляризацию света и использовать ее для определения направления.

Наземные ориентиры

Одной из наиболее известных теорий является использование перелетными птицами навигационных маркеров - наземных ориентиров. Это горизонтальные и вертикальные линии горизонта, особенности ландшафта, реки, горы. Они могут помогать птицам ориентироваться и следовать в нужном направлении.

Магнитное поле Земли

Считается, что перелетные птицы могут чувствовать магнитное поле Земли и использовать его для навигации. Как именно они могут его чувствовать, до конца пока неизвестно. Ученые предполагают, что птицы могут иметь специальные магнитосенсорные клетки в глазах или клювах, которые реагируют на изменения магнитного поля. Благодаря этой врожденной системе пернатые могут выбирать направления "к полюсу" и "к экватору".

Запахи и звуки

Некоторые исследования предполагают, что птицы могут использовать запахи и звуки для навигации. Они могут распознавать характерные запахи и звуки своей родной местности и следовать им, чтобы найти путь домой.

Память и опыт