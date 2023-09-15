Самое маленькое парнокопытное: 7 фактов о мышином олене

Самое маленькое парнокопытное в мире — мышиный олень, который обитает в Индокитае, Вьетнаме и Таиланде. По своим размерам он не больше домашней кошки, а выглядит уж очень необычно: у животного вытянутая морда, саблезубая пасть и свиные копыта.

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“Рамблер” собрал семь удивительных фактов о мышином олене.

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Родственник свиньи

Археологи обнаружили останки мышиного оленя, которые датируются эпохой Миоцена. С тех пор животное никак не изменилось. Зоологи заинтересовались происхождением оленя и пришли к выводу, что он — довольно близкий родственник свиньи.

Бесшумные движения

Мышиный олень — самый маленький из всех парнокопытных в мире. Его рост составляет всего 25 сантиметров, а длина — полметра.

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Средний вес животного варьируется от 1,5 до 2 кг. Такие габариты помогают оленю практически бесшумно перемещаться по тропическому лесу.

Огромный аппетит

У большинства оленей желудок состоит из четырех камер, а у мышиного — из трех. Он не может питаться только растительной пищей, для жизни ему необходим белок. Его неуемный аппетит вынуждает питаться и лягушками, и насекомыми, и растениями.

Двигательная активность

Тело у мышиного оленя округлое и плотное, а ноги — экстремально тонкие. При передвижении он опирается на одну пару копыт — центральную, так как задние копыта довольно маленькие. Несмотря на это, мышиный олень может забраться на дерево, высоко прыгнуть или передвигаться на лиане.

Осторожность

Олененок ловко прячется, когда чувствует приближение опасности. Он ложится в тень дерева и замирает там. При этом у него остается возможность наблюдать за появлением хищника.

Brian Gratwicke/commons.wikimedia.org

Если оленя все же заметят, то он может спрятаться в водоем. Он может дышать под водой три-четыре минуты — этого хватит, чтобы укрыться от хищника.

Одиночество

Мышиные олени всегда живут поодиночке. При этом они защищают свою территорию: метят участки внутренним секретом. Объединяются эти животные только с целью размножения.

Самостоятельное потомство

Маленькие оленята уже через полчаса после рождения могут стоять на копытах. А спустя полгода они могут сами заводить потомство.