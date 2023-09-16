Самые необычные поезда в мире

Поезд - это не только удобный способ передвижения, но и возможность погрузиться в мир удивительных железнодорожных приключений.

© orient-express.com

Рассказываем про самые необычные поезда, которые существуют в мире и на которых можно прокатиться, в материале "Рамблера".

Видео дня

"Восточный экспресс" (Orient Express)

"Восточный экспресс" - это легендарный поезд класса "люкс", курсирующий между Парижем и Стамбулом, ранее Константинополем, с 1883 года. На нем путешествовали Франц-Иосиф, Елизавета II, Шарль де Голль, Агата Кристи и другие знаменитости.

Большинству поезд известен благодаря популярным литературным и кинематографическим произведениям, особенно роману Агаты Кристи «Убийство в "Восточном экспрессе"» и снятому по нему одноименному фильму.

"Маглев" (Maglev)

Alex Needham/commons.wikimedia.org

"Маглев" - это самый быстрый поезд в мире, который использует магнитные силы для движения над рельсами. Этот футуристический поезд достигает скорости более 400 километров в час и предоставляет уникальное ощущение "полета" над землей за счет отсутствия трения с рельсами. Маршрут "Маглева" - это 30-километровая дорога от аэропорта Пудун до центра Шанхая.

"Ган" (The Ghan)

journeybeyondrail.com.au

"Ган" - это поезд, который курсирует по Австралии и позволяет пассажирам увидеть удивительные ландшафты и дикую природу этого континента. Поездка на нем считается одной из самых впечатляющих и уникальных в мире. Кроме того, это самый длинный поезд в Австралии.

"Поезд в облака" (Tren a las Nubes)

trenalasnubes.com.ar

Туристический поезд Tren a las Nubes курсирует по Андам в Аргентине. Он поднимается на высоту более 4200 метров над уровнем моря, предоставляя пассажирам впечатляющие виды на горные вершины и каньоны.

"Якобит" (The Jacobite)

westcoastrailways.co.uk