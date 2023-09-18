Почему у собак мокрый нос

Владельцы и просто любители собак наверняка хотя бы раз в жизни задавались вопросом – почему у этих животных почти всегда влажные носы? Более того, существует мнение, что если нос пса мокрый и холодный, то животное здорово, а если нос сухой и горячий – собака болеет.

© Unsplash

Но так ли это на самом деле? И почему у собак чаще всего влажные носы?

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Собаки славятся своим превосходным обонянием – нюх псов в тысячу раз сильнее, чем нюх человека. Именно поэтому собак так часто используют в поисковых операциях и не только. Великолепное обоняние этих животных обусловлено большой площадью обонятельного эпителия. У собак он гораздо толще, чем у человека. Кроме того, обонятельный эпителий у наших братьев меньших занимает не только носовую полость, но и наружную часть носа.

Чтобы собаки лучше улавливали запахи, у их выстилки носа есть много желез, которые выделяют слизь. Слизь, в свою очередь, хорошо захватывает молекулы из воздуха. Молекулы разных веществ, попадая в толщу слизи, двигаются в ней с разной скоростью, что позволяет собакам лучше разделять запахи.

Возможно, вы замечали, что во сне нос собаки становится гораздо суше. Это связано не с тем, что животное заболело. Дело в том, что во сне у питомца замедляются все процессы – в том числе и обоняние. Слизь перестает выделяться, и нос становится в разы суше. Но после пробуждения орган вновь работает в привычном режиме и вновь становится мокрым.

К слову, влажный нос помогает псам не только достоверно определять запахи, но также понимать их направление. Таким образом, собаки могут без труда привести вас к источнику запаха. Вот почему псы часто работают "ищейками".