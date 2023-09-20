Нельзя считать деньги и давать взаймы: приметы на 20 сентября

20 сентября православные верующие вспоминают святых мучеников Созонта и игумена Спасской обители Луку Глубокореченского. В народе сегодняшний день именуют Луковым днем.

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В старину именно в это время завершалась уборка репчатого лука. На базарах люди начинали активно торговать им, а девушки нередко заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку на зиму.

Сегодня также принято готовить разнообразные блюда из лука. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 20 сентября

В Луков день запрещено брать и давать взаймы. Это касается не только денег, но также муки и хлеба. В противном случае, в жизнь придут серьезные неприятности.

Сегодня запрещено хвалиться своими удачами и победами. Это сулит серьезные неурядицы и проблемы.

Нельзя 20 сентября подсчитывать свои доходы и сбережения –можно лишиться этих денег.

В Луков день запрещено принимать подарки от незнакомых и малознакомых людей. Иначе вы можете пострадать от слухов и сплетен.

Сегодня нельзя дарить куклы девочкам – они могут иметь проблемы с рождением детей во взрослом возрасте.

Сегодня неблагоприятный день для свадеб и сватовства.

20 сентября запрещено есть репу и картошку – это к болезни.

Сегодня не стоит вспоминать умерших родственников.

В старину Луков день считался не самым удачным и радостным, поэтому 20 сентября стоит отказаться от веселья и застолий.

Приметы

Если птицы высоко летают – зима будет теплой. А если по небу плывут белые облака, погода непременно испортится.

Если листья вишни по сей день не облетели, зима будет теплой и дождливой.

Темные и черные облака предвещают дождь.

Последним в дом вошёл мужчина — до конца года в семье не будет болезней.

На небе почти нет облаков – зима будет ветреной.

Лук сегодня съесть — здоровье будет крепким.