Нельзя считать деньги и давать взаймы: приметы на 20 сентября
20 сентября православные верующие вспоминают святых мучеников Созонта и игумена Спасской обители Луку Глубокореченского. В народе сегодняшний день именуют Луковым днем.
В старину именно в это время завершалась уборка репчатого лука. На базарах люди начинали активно торговать им, а девушки нередко заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку на зиму.
Сегодня также принято готовить разнообразные блюда из лука. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 20 сентября
В Луков день запрещено брать и давать взаймы. Это касается не только денег, но также муки и хлеба. В противном случае, в жизнь придут серьезные неприятности.
Сегодня запрещено хвалиться своими удачами и победами. Это сулит серьезные неурядицы и проблемы.
Нельзя 20 сентября подсчитывать свои доходы и сбережения –можно лишиться этих денег.
В Луков день запрещено принимать подарки от незнакомых и малознакомых людей. Иначе вы можете пострадать от слухов и сплетен.
Сегодня нельзя дарить куклы девочкам – они могут иметь проблемы с рождением детей во взрослом возрасте.
Сегодня неблагоприятный день для свадеб и сватовства.
20 сентября запрещено есть репу и картошку – это к болезни.
Сегодня не стоит вспоминать умерших родственников.
В старину Луков день считался не самым удачным и радостным, поэтому 20 сентября стоит отказаться от веселья и застолий.
Приметы
Если птицы высоко летают – зима будет теплой. А если по небу плывут белые облака, погода непременно испортится.
Если листья вишни по сей день не облетели, зима будет теплой и дождливой.
Темные и черные облака предвещают дождь.
Последним в дом вошёл мужчина — до конца года в семье не будет болезней.
На небе почти нет облаков – зима будет ветреной.
Лук сегодня съесть — здоровье будет крепким.
Именины 20 сентября празднуют Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.