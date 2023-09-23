Мини-кенгуру: кто такие квокки

Квокку многие называют самым счастливым животным на Земле. Это связано с тем, что у животного всегда на мордочке есть своеобразная улыбка. Размер квокки небольшой — чуть меньше полуметра в длину. При этом они ведут довольно активный образ жизни.

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О том, где обитает, чем питается и как выглядит квокка — читайте в материале “Рамблера”.

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Кто такие квокки

Квокки относятся к семейству кенгуровых, то есть к сумчатым млекопитающим. По внешнему виду они очень похожи на кенгуру. Но эти животные гораздо меньше кенгуру, их размер не превышает обычную домашнюю кошку. Впервые квокки были обнаружены голландскими исследователями в 17 веке, которые приняли их за больших крыс.

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И это неудивительно, животных отличает очень короткий хвост. У их сородичей из семейства кенгуровых хвост воспринимается в качестве опоры. Благодаря нему животные могут обороняться, нанося удары противнику мощными задними лапами. Короткий хвост квокки не позволяет ей таких маневров.

Живут эти создания в Австралии, на юго-западном побережье Перта. Едят квокки растительную пищу: листья, кустарники, травы, а особенно они любят болотную мяту. Квокки относятся к охраняемому виду, поэтому даже погладить животное фактически незаконно, за это можно получить штраф в размере 300 долларов.

Детеныши

У квокки за раз рождается только один ребенок, и развивается он в сумке. Однако если детеныш вдруг погибнет, в организме животного сработает “спящий эмбрион” и родится новый малыш. Взрослые квокки могут рожать два раза в год, а за 10 лет жизни у них может появиться от 15 до 17 детенышей.

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Когда взрослым животным угрожают, они могут выбросить своих детей из сумки, чтобы отвлечь внимание хищника. За это время они успевают спастись бегством. Животные обычно живут в стаях, что помогает им находить пропитание. В случае опасности квокка может опуститься в воду и отплыть подальше.

Исчезающий вид