Нельзя отказывать в помощи: приметы на 21 сентября
21 сентября по народной традиции отмечают Осенины — праздник, когда люди прощались с летом и тяжелой работой в период косьбы, жатвы и уборки хлеба.
В этот день, как выяснил "Рамблер", в народе было принято устраивать широкое застолье, приглашая друзей и близких. Причем особую роль на застолье играл овсяный хлеб — им угощались не только люди, но и скот, потому что он тоже все лето трудился на благо общему делу.
Считалось, что если отказать в этот день кому-либо в помощи, то вас могут ожидать невзгоды. При этом 21 сентября, в Осенины, нельзя было свататься и играть свадьбу — это могло привлечь в семью большие беды. Нельзя было также в этот день прибираться в доме, чтобы не вымести из него счастье.
Погодные приметы 21 сентября
- Зима в этом году будет белоснежная, если утром не выпала роса;
- Если небо все затянуто тучами, то будущая зима будет холодной;
- Туман в этот день — к дождливой осени.
- Солнечная погода 21 сентября предвещает солнечный октябрь.
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