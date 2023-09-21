Нельзя отказывать в помощи: приметы на 21 сентября

В этот день, как выяснил "Рамблер", в народе было принято устраивать широкое застолье, приглашая друзей и близких. Причем особую роль на застолье играл овсяный хлеб — им угощались не только люди, но и скот, потому что он тоже все лето трудился на благо общему делу.

Считалось, что если отказать в этот день кому-либо в помощи, то вас могут ожидать невзгоды. При этом 21 сентября, в Осенины, нельзя было свататься и играть свадьбу — это могло привлечь в семью большие беды. Нельзя было также в этот день прибираться в доме, чтобы не вымести из него счастье.