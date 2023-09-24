Горячая собака: почему хот-дог так называется

Хот-дог — популярное американское блюдо, которое представляет собой горячую колбаску, вложенную в длинную булочку и приправленную различными соусами и добавками.

© unsplash.com

Задумывались ли вы, почему символ стрит-фуда так называется? Если с "хот" все понятно, в переводе с английского слово означает "горячий", как блюдо связано с собаками? Рассказываем в материале "Рамблера".

Существует несколько версий происхождения названия "хот-дог", и хотя ни одна из них не подтверждена, некоторые из них звучат правдоподобно.

Согласно одной из них, название блюда произошло от немецкого слова "dachshund" — такса. Известно, что в Германии продавали длинные, узкие колбаски, которые назывались "доксунд" или "доксендог" из-за своей формы, напоминающей тело таксы. Когда эмигранты из Германии приехали в США, они привезли с собой эту колбасу, и она стала очень популярной в Нью-Йорке. Американцы затруднялись произносить "доксендог", и поэтому это блюдо стало известно как "хот-дог".

Некоторые приписывают термин "хот-дог" Теду Доргану, карикатуристу, который присутствовал на бейсбольном матче в Нью-Йорке в 1901 году. Согласно легенде, он увидел продавцов, продающих сосиски в хлебе, и не был уверен, как пишется "dachshund". Он просто написал "хот-дог", и этот термин прижился.

Еще происхождение названия "хот-дог" часто связывают с его появлением на Всемирной колумбийской выставке 1893 года в Чикаго. Там продавали горячие сосиски, используя термин "dachshund sausage". В конце концов название было сокращено до известного нам сейчас.