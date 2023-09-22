Почему у березы белый ствол

Береза — один из символов России, дерево, воспетое многими поэтами и писателями в своих произведениях. На Руси к березе было трепетное отношение всегда, хотя наряду с тем, что грациозное дерево ассоциировали с девичей красотой и чистотой, наши предки считали, что оно способно притягивать нечистую силу.

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Слово «береза» в старославянском языке означало «белеть», «светиться». Вероятно, название свое дерево получило за необычный белый ствол, отличающийся от других деревьев.

Почему же стан березы светлый, а не коричневого оттенка? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Березы — единственные представители деревьев, имеющие необычный белый окрас. Такой цвет коры береза имеет, благодаря редкому органическому пигменту под названием бетулин. Чем выше его содержание, тем светлее окрас.

Помимо своей уникальной способности «осветлять» кору деревьев, бетулин также обладает противомикробным свойством, позволяющим защищать дерево от насекомых-вредителей и грибка.

Белый цвет ствола березы дает ей и другое преимущество: защищает дерево от нагревания. Даже зимой яркое солнце может нагревать кору очень сильно, так, что возобновляется движение сока. Однако, когда солнце садится, нагрев прекращается, сок замерзает, и из-за этого растение начинает разрушаться изнутри. Белый же цвет, как известно, обладает способностью отражать солнечный свет, таким образом «регулируя» нагрев дерева.

Однако, ствол березы белый не полностью. На нем довольно много черных полосок и пятнышек. Что это такое и для чего они нужны?