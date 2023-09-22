Зачем животным хвост

Глядя на хвосты собак, котов и других животных, вы наверняка не раз задавались вопросом – зачем братьям нашим меньшим хвосты?

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Вопреки распространенному мнению, хвост – это отнюдь не рудимент, а важная часть тела, которая выполнят вполне конкретные и важные функции.

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Подробнее о том, зачем животным хвосты, читайте в материале "Рамблера".

Баланс

По мнению ученых, еще динозавры использовали свой массивный хвост для того, чтобы во время ходьбы уравновешивать тяжелую голову и тело. За счет этого они быстрее передвигались и бегали за добычей.

Однако для баланса животные используют хвост и по сей день. Например, кенгуру пользуются своими хвостами во время прыжков по открытой местности. Кроме того, хвосты помогают балансировать животным, которые лазают по деревьям, таким как кошки, белки и другие.

"Третья конечность"

Кенгуру используют хвост как третью ногу – за счет хвоста они отталкиваются от земли во время прыжков. Обезьяны и опоссумы при помощи хвостов захватывают ветви деревьев, а мартышки и вовсе могут удерживать хвостом другое животное, если остальные конечности заняты чем-то иным.

Плавание

Хвосты морских млекопитающих (дельфинов, китов) играют важную роль в передвижении по воде. При помощи плоских хвостов также плавают бобры и выдры.

Кроме того, хвосты помогают передвигаться по водной глади морским рептилиям – крокодилам, аллигаторам, саламандрам и аксолотлям.

Защита от насекомых

Лошади, коровы, ослы, антилопы гну, жирафы и не только – все эти животные используют свои хвосты для того, чтобы отгонять и уничтожать кровососущих насекомых. Если вредители присели на круп такого животного, у них нет никаких шансов.

Отвлечение противника

Ящерицам хвост необходим для того, чтобы отвлекать противника. Эти рептилии умеют отделять хвост от тела, а потому, если противник схватит их за хвост, они смело могут от него избавиться. Со временем у ящериц отрастает новый хвост, так что утрата старого не является для них большой потерей.

Подача сигналов