Что будет, если читать книги каждый день

Регулярное чтение способствует лучшему запоминанию фактов, учит находить эффективные решения для сложных проблем.

© Unsplash

«Рамблер» разобрался, как ежедневное чтение влияет на людей.

Чтение развивает эмпатию

В краткосрочной перспективе чтение позволяет развить эмпатию. Знакомство с персонажами, которые отличаются от самого человека, помогает повышать эмоциональный интеллект. То есть читая книги, люди начинают лучше понимать других, учатся сопереживать и различать их эмоции. Это подтвердили результаты метаанализа, который проводился под руководством Дэвида Доделл-Федера из Росестерского университета.

Он проанализировал данные 14 работ, изучавших взаимосвязь между чтением художественной литературы и развитием эмпатии. В результате Дэвид пришел к выводу, что регулярное чтение действительно способствует развитию эмоционального интеллекта.

Медленное чтение развивает концентрацию

Другие исследования показывают, что медленное и вдумчивое чтение в долгосрочной перспективе развивает способности к концентрации и усвоению сложной информации, но так происходит только если регулярно читать.

Влияние книг на мозг описал профессор Гарвардского университета Джозеф Хенрич в работе «Самые странные люди в мире». Согласно его данным, обучение чтению позволило улучшить вербальную память, то есть способность запоминать информацию, выраженную в текстовой форме.