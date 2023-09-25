Что будет, если читать книги каждый день
Регулярное чтение способствует лучшему запоминанию фактов, учит находить эффективные решения для сложных проблем.
«Рамблер» разобрался, как ежедневное чтение влияет на людей.
Чтение развивает эмпатию
В краткосрочной перспективе чтение позволяет развить эмпатию. Знакомство с персонажами, которые отличаются от самого человека, помогает повышать эмоциональный интеллект. То есть читая книги, люди начинают лучше понимать других, учатся сопереживать и различать их эмоции. Это подтвердили результаты метаанализа, который проводился под руководством Дэвида Доделл-Федера из Росестерского университета.
Он проанализировал данные 14 работ, изучавших взаимосвязь между чтением художественной литературы и развитием эмпатии. В результате Дэвид пришел к выводу, что регулярное чтение действительно способствует развитию эмоционального интеллекта.
Медленное чтение развивает концентрацию
Другие исследования показывают, что медленное и вдумчивое чтение в долгосрочной перспективе развивает способности к концентрации и усвоению сложной информации, но так происходит только если регулярно читать.
Влияние книг на мозг описал профессор Гарвардского университета Джозеф Хенрич в работе «Самые странные люди в мире». Согласно его данным, обучение чтению позволило улучшить вербальную память, то есть способность запоминать информацию, выраженную в текстовой форме.
Но книги не только позволяет усваивать новую информацию, а еще и развивает способность запоминать детали, эффективно обдумывать сложные проблемы и находить альтернативные пути для их решений.