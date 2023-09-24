Федорины вечерки: что нельзя делать 24 сентября

Православная церковь 24 сентября чтит память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в пятом веке. В народе же этот праздник прозвали Федориными вечерками.

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Этот день на Руси считали третьей встречей осени. Согласно поверью, именно с 24 сентября лето отступало окончательно, передавая всю власть осени с ее дождливыми днями и слякотью. Наши предки старались обязательно сходить в поле в этот день, чтобы проверить озимые культуры – если из земли уже начали виднеться крепкие всходы, становилось ясно, что урожай в следующем году будет богатым.

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Также существовал обычай под названием "осенщина". Он подразумевал, что люди со всей деревни соберутся и отнесут дары священнику ближайшей церкви, а также помогут матушке с уборкой в доме и на дворе, и помогут с приготовлением запасов на зиму.

Что нельзя делать в этот день

На Федорины вечерки плохой приметой считалось бить стеклянную посуду. Наши предки верили, что это может привести в целой череде неприятных событий и множеству проблем, с которыми придется долго разбираться.

Не стоило поднимать с земли утерянную кем-то вещь или деньги. Особенно опасно это было сделать не перекрестке нескольких дорог – такая находка не принесет счастья, а лишь навлечет финансовые проблемы на всю семью.

Начатые в этот день дела или построенные сегодня глобальные планы не принесут успеха, однако навлекут при этом на человеку череду неудач в работе.

Федорины вечерки не подходящий для трат день. Походы по магазинам и запланированные ранее крупные покупки лучше отложить. Приобретенные сегодня вещи не принесут радости и прослужат не долго.

Согласно поверьям, молодоженам в этот день нельзя было есть блюда из картофеля – в противном случае в молодой семье непременно начнутся ссоры и недопонимания.

Девушки в этот день предпочитали обойтись без использования губной помады. Считалось, что если нарушить этот запрет, девушка станет жертвой интриг и сплетен.

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