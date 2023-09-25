Нельзя стричь волосы и принимать подарки: приметы на 25 сентября

Православная церковь 25 сентября чтит память священномученика Автонома (Артамона), который жил в четвертом веке и служил епископом в Италии, во времена царствования Диоклетиана.

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В народе его прозвали Змеевиком, так как в это время змеи обычно уползали с полей в леса и готовились к зиме:

"Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок", - говорили люди.

С этой датой связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 25 сентября

Наши предки верили, что 25 сентября ни в коем случае нельзя ходить в места, где можно встретить змей, — они могут напасть на человека. Не стоит также их убивать, это чревато проблемами дома и отсутствием урожая.

В день Артамона Змеевика лучше не принимать подарки от незнакомых людей, коллег на работе, партнеров. Считалось, что презент может привести к бедности, неудачам, проблемам в семье и в личной жизни, так как в эту дату часто проводят негативные ритуалы. Поэтому сегодня стоит вежливо отказаться от каких-либо подарков.

Запрет распространялся и на стрижки. 25 сентября не стоит избавляться от волос и ногтей. Поверья гласят, что вместе с ними можно "отстричь" свое здоровье.

обсуждать других людей и мыслить негативно — к череде неприятностей;

делиться хлебом — к бедности и голоду;

рубить рябину и ломать ее ветки — к большому несчастью. Еще в день Артамона Змеевика нельзя: