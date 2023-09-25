Нельзя стричь волосы и принимать подарки: приметы на 25 сентября
Православная церковь 25 сентября чтит память священномученика Автонома (Артамона), который жил в четвертом веке и служил епископом в Италии, во времена царствования Диоклетиана.
В народе его прозвали Змеевиком, так как в это время змеи обычно уползали с полей в леса и готовились к зиме:
"Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок", - говорили люди.
С этой датой связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 25 сентября
Наши предки верили, что 25 сентября ни в коем случае нельзя ходить в места, где можно встретить змей, — они могут напасть на человека. Не стоит также их убивать, это чревато проблемами дома и отсутствием урожая.
В день Артамона Змеевика лучше не принимать подарки от незнакомых людей, коллег на работе, партнеров. Считалось, что презент может привести к бедности, неудачам, проблемам в семье и в личной жизни, так как в эту дату часто проводят негативные ритуалы. Поэтому сегодня стоит вежливо отказаться от каких-либо подарков.
Запрет распространялся и на стрижки. 25 сентября не стоит избавляться от волос и ногтей. Поверья гласят, что вместе с ними можно "отстричь" свое здоровье.
- обсуждать других людей и мыслить негативно — к череде неприятностей;
- делиться хлебом — к бедности и голоду;
- рубить рябину и ломать ее ветки — к большому несчастью.
Приметы
- Много листьев на деревьях 25 сентября - к холодной зиме;
- Листья берез и дубов активно опадают - к теплой зиме;
- Гром в день Артемона Змеевика - к теплой осени;
- Сильный дождь - к затяжной зиме;
- Увидеть змею у дома - к счастью;
- Ветер дует весь день - к непогоде;
- Ясный день - к хорошей погоде.