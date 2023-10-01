Почему плачет крокодил

Вы наверняка хотя бы раз в жизни слышали выражение "лить крокодиловы слезы". Как правило, данный фразеологизм применяют в отношении людей, эмоции которых отнюдь не искренни.

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Фразеологизм возник неслучайно: крокодилы действительно плачут, но не от того, что им грустно или больно, а совсем по другой причине.

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Подробнее о том, почему плачут крокодилы, читайте в материале "Рамблера".

Вопросом о крокодиловых слезах люди задавались еще с древних времен. Например, древние египтяне считали, что крокодил плачет от недовольства жертвоприношением, а голландский философ Эразм Роттердамский говорил, что крокодилы льют "слезные слюни", предвкушая трапезу.

В русском справочнике XVII века «Азбуковник» говорится, что крокодилы плачут, потому что не понимают, куда деть голову жертвы.

Однако все эти теории неверны. На самом деле при помощи слез крокодилы выводят излишки соли, жидкости и вредных веществ из организма. Почки крокодилов функционируют далеко не совершенно, поэтому отчасти их задачи выполняют глаза.

К слову, крокодилы действительно плачут именно во время приема пищи. Но, разумеется, эти слезы не обусловлены жалостью к жертве. При перекусывании и заглатывании жевательные мышцы хищника сокращаются. За счет этого в организме происходит отток солесодержащей жидкости, и крокодилы начинают "плакать".

Людям кажется, что это слезы, потому что потовые железы у крокодилов расположены возле глаз. Однако специалисты подчеркивают – с научной точки зрения данную жидкость нельзя назвать слезами.

Первыми, кто обратил внимание на плохое функционирование почек у крокодилов, были шведские биологи Джейсон Фанге и Кнут Шмидт-Нельсон. Более того, ученые рассказали всему миру о том, что, если крокодилы не будут "плакать", то они могут погибнуть из-за задержки солей в организме. Крокодилы опухнут так сильно, что попросту не смогут продолжать жизнедеятельность и умрут.

Кстати, что интересно, "слезы" крокодилов помогают выживать не только им, но и насекомым. Для них жидкость, которую выделяют хищники, является источником минеральных солей.