Женщина 90 минут боролась с крокодилом и вырвалась из его пасти

В Индонезии женщину утащил в воду крокодил, но она смогла выжить. Об этом пишет News.ru со ссылкой на издание Oddity Central.

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Как сообщает Oddity Central, 38-летняя женщина по имени Фальмира де Хесус хотела набрать воду из неглубокого ручья, она спустилась к воде и в ту же секунду на нее набросился крокодил. Он схватил ее за ногу и потащил в воду.

На крики Фальмиры прибежали работники с ближайшей плантации, они пытались ей помочь, но крокодил не сдавался и продолжал попытки утащить ее дальше в воду. Женщина продолжала сопротивляться и в конце концов крокодил сдался и разжал челюсти. После этого Фальмиру доставили в больницу.