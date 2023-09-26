Почему японские дети с первого класса сами обслуживают себя в школе

Самостоятельность детей – ответственность родителей. Именно от воспитания зависит, насколько ребенок будет подготовлен к жизни.

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И если одни родители опекают чада вплоть до совершеннолетия, то другие еще в раннем возрасте позволяют малышам принимать решения и дают им практически полную свободу действий.

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В частности, второй подход близок японцам. Немногие знают об этом, но японские малыши с первого класса самостоятельно ездят в школу и сами обслуживают себя там. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Для кого-то это может показаться дикостью, но японцы стремятся сделать своих детей самостоятельными как можно раньше. Именно поэтому здесь вполне можно встретить 6-летнего ребенка в метро, который направляется в школу. Причем не столь важно, как далеко находится учебное заведение, большинство детей будут добираться без помощи родителей – на общественном транспорте или пешком.

Едва ли можно обвинить взрослых японцев в халатности, ведь они тщательно готовят своих детей к самостоятельной жизни. Они обязательно объясняют малышам, как правильно переходить дорогу и к кому можно обратиться, если вдруг потребовалась помощь.

Первоклассников в Японии выделяет желтая нашивка, благодаря которой все взрослые понимают – этим ребятам стоит помочь в случае чего. Некоторые семьи и вовсе ставят возле своих домов специальные таблички, на которых сказано, что в этот дом может обратиться ребенок.

Вдобавок к этому у большинства детей на телефонах установлены локаторы, по которым их отслеживают родители. Так мамы и папы всегда знают, где находится их чадо и не заблудилось ли оно.

С приходом в школу самостоятельность малышей не заканчивается. В учебном заведении они сами обслуживают себя: подвозят еду в классы в специальных тележках, раскладывают ее по тарелкам, а затем убирают грязную посуду. Нередко блюда, которыми кормят детей, готовятся из овощей, которые вырастили сами школьники.

В отличие от тысяч детей по всему миру, маленькие японцы не бегут домой сразу после уроков. Перед тем, как покинуть школу, ее нужно убрать: дети берут в руки тряпки, швабры, веники, пылесосы и наводят чистоту. Как правило, на это уходит не более 15 минут. Нередко детей разного возраста объединяют в группы, чтобы старшие подавали пример младшим.