В Сингапуре кобра семь часов сражалась с питоном

Королевская кобра сражалась с питоном на протяжении семи часов, но в итоге одержала победу. О необычном инциденте, произошедшем в Сингапуре, сообщает издание Asia One.

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Ровена Чоу и Альфред Май прогуливались по заповеднику в городе Мандай. В какой-то момент они приметили двух гигантских змей, которые вели себя агрессивно и боролись не на жизнь, а на смерть.

Пара сообщила о состязании своим друзьям, которые также любили исследовать местные парки и знакомиться с их обитателями. Они присоединились к своим единомышленникам, и вся компания стала наблюдать за захватывающим дух зрелищем.

По словам Альфреда Май, в течение первого получаса кобра была зажата питоном, однако после смогла высвободиться и прокусить его. Жертва пала, а кобра скрылась в кустах.

Вскоре она вернулась за добычей, но оказалось, что та по-прежнему жива и готова продолжать бой. Он продлился почти 7 часов. В результате змея все же победила питона.

"Я в своей жизни уже встречала королевских кобр, однако эта была самой гигантской из всех", – призналась Ровена Чоу.