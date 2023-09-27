Нельзя ходить в лес и давать в долг: приметы на 27 сентября

27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение – день обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос. В этот день верующие традиционно обращаются с молитвами к Господу и благодарят его за то, что он подарил жизнь, а также уберег от болезней и других проблем.

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В день Воздвижения принято облачаться в фиолетовую одежду и соблюдать строгий пост.

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Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 27 сентября

Сегодня запрещено ходить в лес, куда сползаются змеи из всех деревень. По этой же причине наши предки всегда закрывали ворота во двор, чтобы змеи не проникли в жилище.

27 сентября запрещено обижаться, предаваться унынию, нецензурно выражаться и оскорблять кого-то. Если нарушить хотя бы один из этих пунктов, Господь может посчитать вас грешником, и дом окажется не защищен от нечисти.

Сегодня неблагоприятный день для осуществления важных дел. Все, что вы сделаете сегодня, будет обречено на провал.

27 сентября нельзя давать в долг, иначе вы понесете убытки.

Сегодня нельзя шумно отмечать праздник, а также венчаться. Свадьбу в этот день проводить не запрещено, но поскольку торжество, как правило, не обходится без шума и гама, лучше перенести его на другой день.

27 сентября нельзя рассказывать о своих задумках и планах даже самым близким людям. Иначе осуществить их не удастся.

Приметы

Западный ветер 27 сентября сулит плохую погоду.

Заморозки утром предрекают скорое похолодание и даже морозы.

Если резко похолодало, весна придет рано.

Все перелетные птицы уже улетели – грядет холодная зима. А вот если на улице тепло и ясно, зима будет поздняя.

Северный ветер предрекает жаркое лето.

Чтобы предотвратить сглаз и избавиться от нечисти, сегодня нужно убраться в доме.

27 сентября нужно поститься. Считается, что тому, кто соблюдает пост, простится семь грехов.