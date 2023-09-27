Нельзя ходить в лес и давать в долг: приметы на 27 сентября
27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение – день обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос. В этот день верующие традиционно обращаются с молитвами к Господу и благодарят его за то, что он подарил жизнь, а также уберег от болезней и других проблем.
В день Воздвижения принято облачаться в фиолетовую одежду и соблюдать строгий пост.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 27 сентября
Сегодня запрещено ходить в лес, куда сползаются змеи из всех деревень. По этой же причине наши предки всегда закрывали ворота во двор, чтобы змеи не проникли в жилище.
27 сентября запрещено обижаться, предаваться унынию, нецензурно выражаться и оскорблять кого-то. Если нарушить хотя бы один из этих пунктов, Господь может посчитать вас грешником, и дом окажется не защищен от нечисти.
Сегодня неблагоприятный день для осуществления важных дел. Все, что вы сделаете сегодня, будет обречено на провал.
27 сентября нельзя давать в долг, иначе вы понесете убытки.
Сегодня нельзя шумно отмечать праздник, а также венчаться. Свадьбу в этот день проводить не запрещено, но поскольку торжество, как правило, не обходится без шума и гама, лучше перенести его на другой день.
27 сентября нельзя рассказывать о своих задумках и планах даже самым близким людям. Иначе осуществить их не удастся.
Приметы
Западный ветер 27 сентября сулит плохую погоду.
Заморозки утром предрекают скорое похолодание и даже морозы.
Если резко похолодало, весна придет рано.
Все перелетные птицы уже улетели – грядет холодная зима. А вот если на улице тепло и ясно, зима будет поздняя.
Северный ветер предрекает жаркое лето.
Чтобы предотвратить сглаз и избавиться от нечисти, сегодня нужно убраться в доме.
27 сентября нужно поститься. Считается, что тому, кто соблюдает пост, простится семь грехов.
Сегодня благоприятный день для того, чтобы подарить нательный крестик. Такой подарок станет сильным оберегом для человека.