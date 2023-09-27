Зачем класть смартфон на весы в супермаркете

Смартфон – вещь, которая всегда под рукой. Но мало кто знает о том, что этот предмет может выручить в супермаркете и сберечь ваши деньги.

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Этот лайфхак придумали изобретательные покупатели, которые устали переплачивать за товар.

Подробнее о том, зачем нужно класть телефон на весы в магазине, читайте в материале "Рамблера".

Вспомните, как часто вы приобретаете товар на развес: овощи, фрукты, орехи, конфеты и даже крупы – все это необходимо взвешивать перед покупкой. Стоимость продуктов неразрывно связана с их весом. Многие соглашаются с ценой, которую выдают весы во время взвешивания, и отправляются на кассу.

И лишь единицы задумываются о том, что настройки электронных весов могут быть изменены специально, или же весы давно не калибровали (не проверяли их точность), а значит, они показывают ложный вес товара.

Покупатели были бы рады, если бы цифры на весах были меньше настоящих, но, как правило, они, напротив, завышены. Вот почему опытные покупатели прежде, чем взвешивать товар, проверяют весы при помощи мобильного телефона.

Узнать вес вашего смартфона совсем несложно – он указан в описании модели. Если вы увидели, что весы показывают некорректное значение, об этом можно сообщить продавцу и попросить его проверить технику.

А если у вас в запасе достаточно времени, вы можете сравнить значения на нескольких весах. Возможно, лишь одни весы в магазине вышли из строя.

Безусловно, даже если весы работают не совсем корректно, переплата за продукты будет минимальная. Но при условии, что вы закупаетесь в супермаркете как минимум три раза в неделю, со временем даже самая мелкая переплата может вылиться в крупную сумму. Не забывайте о том, что копейка рубль бережет.