Супермаркеты можно смело добавлять в список мест, которые стоит посетить во время путешествия в Китай. Полки местных продуктовых магазинов завалены необычными и экзотическими вещами, некоторые из которых точно удивят туристов.

Такие непривычные нам продукты как маринованный бамбук и рисовое вино – частые ингредиенты в китайских блюдах. По популярности их можно сопоставить луком и уксусом.

Также на прилавках можно найти мороженое с очень странными вкусовыми сочетаниями, которые даже сложно представить. Поэтому не удивляйтесь, если на прилавках встретите пломбир с сыром.

В магазинах представлен огромный выбор супов и лапши быстрого приготовления. Супы можно найти абсолютно на любой вкус, а продаются они в брусках.

Об остальных странных вещах, которые можно найти в продуктовых магазинах Китая, рассказал в своем видео блогер @Petya_english.