Дети порой способны поставить взрослых в тупик самым, казалось бы, простым вопросом. Иногда родители отмахиваются от малышей, отвечая «вырастешь — поймешь», на самом деле, просто не зная, какой ответ дать ребенку, да еще и постараться объяснить так, чтобы он понял.

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Но попробовать ответить все же стоит. В материале «Рамблера» узнайте, как объяснить ребенку, почему снег белый.

На самом деле ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться сначала. Ведь для того, чтобы объяснить малышу, чем обусловлен оттенок цвета снега, необходимо для начала рассказать, что этот самый снег из себя представляет.

Скорее всего, ваш малыш уже знает, что по своей сути снег — это замерзшая вода, а снежинки — маленькие льдинки с шестью гранями. Но лед, как известно, прозрачный, почему же у снега другой цвет?

На самом деле, каждая снежинка сама по себе, являясь крошечной льдинкой, тоже прозрачна. Но, падая на землю, эти льдинки-снежинки беспорядочно оседают на земле, создавая плотное полотно, через которое не может проникнуть свет.

Солнечные лучи попадают на верхний слой этого полотна и преломляются во множестве прозрачных льдинок-снежинок. Все они передают световые волны друг другу до тех пор, пока они не вернутся обратно. Иными словами, множество снежинок, из которых и образуется снег, отражают свет полностью. Свет же, который полностью отражается от предмета, человеческий глаз воспринимает как белый.