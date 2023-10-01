Почему кошки не мяукают друг на друга и как они тогда общаются

После птиц кошки обладают самым широким диапазоном вокализации среди домашних животных – на самом деле кошки могут издавать более 100 различных звуков! Они используют множество инструментов, таких как мурлыканье, щебетание, рычание, шипение и, конечно же, мяуканье.

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Котята мяукают, чтобы дать понять матери, что им голодно или холодно, но по мере взросления они обычно перерастают такое поведение.

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Взрослые кошки, как правило, не мяукают другим кошкам, потому что они могут эффективно общаться другими способами – в первую очередь через запах, но также через язык тела, прикосновения и мимику.

Кошки пытаются общаться с людьми, используя те же методы, но они понимают, что мы не очень хорошо улавливаем эти тонкие сигналы. Вот почему специалисты по поведению кошек считают, что кошки используют мяуканье как более эффективный способ общения с людьми для удовлетворения их потребностей.

Вы, наверное, заметили разницу в мяуканье вашей кошки и времени, когда она его использует. Возможно, вы услышите короткое мяуканье, когда поприветствуете свою кошку – это может быть эквивалентно тому, что она скажет вам в ответ «Привет». Однако во время кормления вы, вероятно, слышите совершенно другое мяуканье: когда звук становится более протяжным или громким, это указывает на то, что ваш котенок голоден и ожидает, что ужин будет подан прямо сейчас.

Каждая кошка уникальна, и количество мяуканий или «разговоров», которые кошка может вести с людьми, может быть результатом нескольких факторов. Например, котята, которые хорошо общались с людьми, могут превратиться в более громких взрослых котов. Существуют также определенные породы кошек (например, сиамские, бирманские, сибирские и абиссинские), которые разговорчивы по своей природе и могут больше мяукать людям.