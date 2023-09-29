Зачем Наполеон ввел налог на окна

В далеком 1798-м году Наполеон Бонапарт установил во Франции необычный сбор. Жителям страны было велено уплачивать проценты не с покупки какого-то товара или со своей зарплаты, а с… окон.

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Подробнее о том, как и почему появился этот налог – в материале "Рамблера".

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История

Идею взимать плату с жильцов домов в зависимости от количества окон в них правитель Франции позаимствовал у англичан. С конца XVII века действовало следующее правило: за каждый дом с 10-20 окнами необходимо было дополнительно платить 4 шиллинга или же 8 шиллингов, если окон в доме было 20.

Причины

Подобный сбор появился из-за того, что на производство стекла в те времена затрачивалось много ресурсов и средств. Государство таким образом решило распределить приоритеты, в которых окна занимали не первостепенное место.

Последствия

Население не сильно обрадовалось установлению нового сбора. Желание сберечь деньги мотивировало англичан заколачивать окна кирпичами, как бы избавляясь от них самих и потенциальных денежных обременений. Некоторые домовладельцы зарисовывали подобные зоны, чтобы придать привлекательности сооружению.

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Через полтора века, как было упомянуто выше, с этой проблемой столкнулись и французы, которые разбирались с вопросом на свой манер. Так, они предпочитали объединять несколько окон в одно большое: вроде бы, платить ни за что не требовалось, а количество поступающего в комнату света лишь росло.

Кстати, на сегодняшний день даже существует целый термин "портфенетр", что буквально переводится как "окно-дверь". По-простому оно называется французским окном и представляет собой светопрозрачную конструкцию, у которой основание блока упирается в пол и совмещает функцию окна и двери. Можно считать, что французы вынужденно изобрели элемент интерьера, который до сих пор пользуется большой популярностью.

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