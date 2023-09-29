Почему самолет летает, если он весит 50 тонн

Многие из нас наверняка не раз задавались вопросом – за счет чего в воздухе держатся самолеты, вес которых достигает десятки, а то и сотни тонн?

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Человеку, далекому от физики, сложно представить, как такая махина способна подниматься в небо и, более того, находиться там долгие часы.

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Однако, если разобраться в вопросе, выяснится, что самолеты устроены таким образом, чтобы спокойно держаться в воздухе и беспрепятственно преодолевать большие расстояния. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Первый самолет появился не так давно – в 1903 году и создали его братья Райт из США.

Считается, что люди приступили к разработке летательных аппаратов после того, как долго наблюдали за птицами. Самолет неслучайно часто называют "железной птицей", ведь передвигаться по воздуху авиалайнеру помогают те же механизмы, что и пернатым.

Разумеется, огромную роль в конструкции самолета играют крылья. Авиационные инженеры делают их ровными снизу и выпуклыми сверху – за счет этого воздух, проходящий под крылом, давит на него больше, чем воздух над крылом. Специалисты именуют это подъемной силой, которая выталкивает самолет наверх. Когда данная сила становится больше веса самолета, он поднимается в воздух. До тех пор, пока действует подъемная сила, самолет может находиться в воздухе.

Важно понимать, что подъемная сила будет удерживать авиалайнер в воздухе, пока он движется. Чтобы разобраться, как это устроено, достаточно провести аналогию с мячом: если подбросить мяч вверх, он будет лететь до тех пор, пока есть скорость. И чем скорость выше, тем дольше мяч будет лететь.

Вот почему, чтобы подняться в воздух, самолету для начала нужно набрать нужную скорость, а затем все время находиться в движении. Пока не наберется нужная скорость для взлета, самолет не взлетит. Здесь задействована сила тяги, за которую отвечает двигатель внутри самолета. Чем большую скорость набирает самолет, тем интенсивнее его выталкивает воздух.