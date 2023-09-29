Ученые опровергли распространенные мифы о кошках

Результатами исследования в научном журнале The Veterinary Journal поделились ученые из Университета Пердью (штат Индиана).

По словам специалистов, люди зачастую недооценивают кошек, напрасно сравнивая их с собаками. Один из профессоров отметил, что стоит понимать, что это совершенно разные животные, каждое из которых особенно по-своему.

Специалисты отметили, что многое, что говорят о кошках, совершенная неправда.

Так, например, считается, что кошки вполне самодостаточны и не особенно нуждаются в близости с людьми. На самом деле взаимодействие с человеком животному необходимо: кошки сильно привязываются к своим хозяевам и даже подстраиваются под них.

Заблуждением является и то, что кошки антисоциальны. Ученые утверждают, что у кошек есть парные связи и они могут получать выгоду от своих сородичей.

Ученые опровергли и убеждение о том, что потребности кошек минимальны и за ними нет необходимости особо ухаживать. На самом деле, как и любому другому домашнему животному, котам необходимо свое место, лоток, еда, постоянный доступ к воде и, разумеется, участие человека в жизни животного.

Мифом специалисты назвали и убеждение, что кошки не поддаются дрессировке. На самом деле, животные довольно легко обучаются и могут запомнить и произвести более двух десятков различных трюков.