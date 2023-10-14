Как выглядит обезьяна с самым длинным носом

Если вы увидите в природе это животное с выступающим животом, рыжевато-красным меховым пятном на лбу, напоминающим монобровь, и самым большим носом среди приматов, скорее всего, оно вам не понравится. Однако именно это и было задумано эволюцией: чем больше нос и живот у самца, тем больше самок они привлекают к спариванию.

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Это животное носит имя носач и является ведущим видом торфяно-болотных лесов острова Калимантан (Борнео), где населяет прибрежные регионы и долины.

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Носачи встречаются только в джунглях острова Борнео, который политически разделен между тремя странами: Малайзией и Брунеем на севере и Индонезией на юге. Они обитают в прибрежных мангровых зарослях, болотах и речных районах.

Прыгая с ветки дерева на ветку, они часто падают в воду с забавным шлепаньем животом. Считающиеся «самыми плодовитыми пловцами в мире приматов», они даже развили перепончатые ноги и руки.

Их пузики также являются результатом их способности адаптироваться к этой отдаленной части планеты. В этих густых мангровых зарослях листья жесткие и полны токсинов. Многие виды не могут переваривать пищу таким образом, но носач может это сделать, поскольку у него есть несколько заполненных бактериями камер, предназначенных для расщепления токсичных листьев.

У этого вида выражен половой диморфизм, а это означает, что внешний вид самцов и самок имеет разные характеристики.

Наиболее заметной особенностью, которая различает мужской и женский пол приматов-носачей, является нос или хоботок. У самцов он может превышать 10 сантиметров в длину и свисает ниже рта.

В Индонезии говорят, что носача называют monyet belanda («голландская обезьяна») или orang belanda («голландец»), поскольку коренные народы считали, что голландцы, колонизировавшие эту территорию, часто имели такие же большие животы и носы.

Зачем самцам такой внушительный нос

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Живя организованными гаремными группами, состоящими из доминирующего самца, нескольких самок и их потомства, большой нос самца служит им для связи с группой и для брачного призыва. Ученые полагают, что их огромный, хлопающий нос служит эхо-камерой, усиливающей их звук. Чтобы позвать самку, самец старается издать как можно более низкий и громкий звук. Его рот широко открыт, как у льва, который вот-вот зарычит, с торчащими клыками и приплюснутым языком. Хотя звук больше похож на глубокое рычание.

Самки и среда обитания

Самки становятся половозрелыми в возрасте пяти лет, а спаривания в основном происходят в период с февраля по ноябрь. Роды происходят с марта по май, и хотя мать является основным опекуном, она позволяет другим членам своей группы держать свое потомство на руках. Из-за того, как много времени требуется самке для полного созревания, и тем более из-за безудержной расчистки их среды обитания под плантации древесины и масличных пальм, их популяция резко сократилась.