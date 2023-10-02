Шокирующие врачебные советы для беременных прошлых столетий

Во времена Викторианской эпохи существовали строгие нормы и общественные взгляды на беременность, которые на сегодняшний день могут показаться необычными и даже опасными. "Рамблер" расскажет про исторические практики и рекомендации, которые оказывали воздействие на здоровье беременных женщин.

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Корсеты и "идеальные" формы

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В эпоху Викторианской Англии женщины, даже находящиеся в положении, были подвергнуты строгим нормам красоты. Они считали, что даже будущим матерям необходимо следить за своей фигурой. Одним из неотъемлемых элементов женского гардероба был корсет, предполагавшийся как поддержка животу беременной женщины. Однако практика показала, что корсеты могли мешать нормальному развитию плода и даже стать причиной осложнений и прерывания беременности.

Хлороформ вместо наркоза

Использование наркоза в акушерстве началось лишь в начале XIX века, и в ту пору хлороформ был одним из популярных средств. Однако это вещество оказывало негативное воздействие на нервную систему роженицы, что, помимо обезболивания, приводило к потере всех чувств. Этот метод часто сопровождался рисками и даже смертностью новорожденных.

Скрывание растущего живота

Солидное общество той эпохи относилось к округлым формам негативно и считало их неэлегантными. Для поддержания "правильного" внешнего вида беременные женщины прибегали к различным средствам. Сначала под пышными юбками с кринолиновыми обручами женщины скрывали свои формы, а затем использовали драпировки в одежде, чтобы придать фигуре более стройный вид.

Курение

Сегодня известно, насколько вредно курение для беременных женщин и их младенцев. Однако в прошлом существовало совершенно иное представление. В то время курение считалось полезным для пищеварения беременных и помогающим успокоиться будущим матерям. Подобные убеждения приводили к риску для здоровья и жизни матери и ребенка.

Защита от солнца

XIX век был периодом, когда считалось, что солнечный свет вреден для развивающегося плода. Поэтому беременные женщины активно прятались от солнца, носили максимально закрытую одежду, даже в самую жару, и обязательно использовали зонты для дополнительной защиты.

Алкоголь и странные диеты

Бокал красного вина считался полезным для здоровья будущих матерей. Однако это убеждение приводило к чрезмерному употреблению алкоголя, так как считалось, что раз врачи рекомендуют, его можно употреблять без меры. Что касается питания, то женщинам запрещалось есть некоторые продукты, такие как кроличьи головы, считавшиеся причиной появления у новорожденных заячьих губ. Острые блюда были запрещены из-за опасности слепоты, а мягкие сыры считались угрозой младенцам.

Отказ от интимной близости