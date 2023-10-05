Почему фламинго розового цвета

Все мы знаем, что розовый фламинго — дитя заката. Но почему это безупречно творение природы именно такого цвета? Почему розовый? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Фламинго — длинноногие болотные птицы, обычно покрытые ярко-розовыми перьями. Название происходит от испанского или португальского слова, означающего «пламенный».

Многих удивит тот факт, что розовый цвет их перьев, хотя это их самое известное качество, не является наследственной чертой. На самом деле фламинго рождаются тускло-серыми.

Но, если дело не в ДНК, почему же фламинго розовеют?

На самом деле, для фламинго фраза «Ты — то, что ты ешь» еще более правдива, чем для людей. Ярко-розовый цвет фламинго обусловлен бета-каротином, красно-оранжевым пигментом, который в больших количествах содержится в водорослях, личинках артемии, которыми фламинго питаются на водно-болотных угодьях.

В пищеварительной системе ферменты расщепляют каротиноиды на пигменты, которые поглощаются жирами в печени и откладываются у фламинго в перьях и коже. Чтобы действительно придать окраску этим внешним свойствам, каротиноиды должны потребляться в очень больших количествах. Поскольку рацион фламинго почти полностью состоит из деликатесов, наполненных каротиноидами, у птиц нет проблем с окраской.

Однако шесть различных видов фламинго, которые встречаются в разных местах по всему миру. Поскольку среда обитания и источники пищи различаются от места к месту и от сезона к сезону, цвета птиц также различаются. Некоторые фламинго имеют более темные или яркие оттенки розового, другие — более оранжевые или красные, а третьи — чисто белые.