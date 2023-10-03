Самые странные законы, которые были приняты в странах

Некоторые страны словно соревнуются в изобретательности, создавая странные законы и заставляя граждан следовать этим предписаниям. Самое удивительное – у многих абсурдных законов есть предыстории, которые делают эти правила уже не такими странными. “Рамблер” решил рассказать о самых странных запретах, которым вынуждены следовать граждане в разных странах, и историях их появления.

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Австралия

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Одно из самых забавных предписаний в этой стране запрещает носить розовые шорты по воскресеньям. Однако это правило касается только появления на улице, на домашнюю одежду оно не распространяется.

Перегорела лампочка и хотите ее заменить? В Австралии это сделать нельзя, по крайней мере, самостоятельно. Считается, что менять лампочку может только электрик, то есть человек с профильным образованием. Однако полицейские за нарушение этого закона штрафовать не могут, поэтому за самостоятельную замену лампочки наказания не будет.

А вот за покупку или продажу более 50 килограмм картофеля уже можно получить штраф. История этого запрета тянется еще со времен, когда Австралия участвовала в продуктовых войнах с британской метрополией. Закон распространяется только на западную часть страны, и за его нарушение предполагается штраф в 10000 долларов.

Италия

В этой стране есть закон, который запрещает кормить голубей на площади Святого Марка. И это предписание логически обосновано – голуби портят памятники и разносят болезни. Нарушителям придется заплатить штраф в 600 долларов. Этот закон распространяется и на другие города Италии – Венецию и Флоренцию. Таким способом власти берегут исторические фасады знаний.

Итальянская коммуна Эраклея тоже может похвастаться странным законом. Там запрещено строить песчаные замки на пляже. Власти обосновывают это правило тем, что они мешают отдыхающим прогуливаться по побережью. А в Эболи есть запрет на поцелуи в машине. Если нарушителей поймают, им грозит штраф в 500 евро.

США

В Лос-Анджелесе приняли странный закон – запрет на облизывание лягушек. Однако у него есть предыстория, которая проливает свет на такое абсурдное правило. Причина кроется в любопытных подростках, облизывающих лягушек. Они поняли, что кожа некоторых земноводных вырабатывает галлюциногенные вещества, и власти были вынуждены ввести запрет.

А в городе Норко власти запрещают заводить себе в качестве домашнего животного бегемота. Дело в том, что Норко присвоен неофициальный титул города с самыми необычными животными. Поэтому тут никого не удивишь крокодилами, свиньями, варанами и другими экзотическими животными, которые живут дома. Проблемы возникают, когда такие животные убегают из дома. Однажды от хозяев убежал детеныш носорога, который существенно навредил инфраструктуре города. С тех пор власти и решили ввести закон, запрещающий держать бегемотов в качестве домашних животных.