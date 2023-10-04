Животные, которые находятся на грани вымирания

Многие животные сейчас находятся на грани исчезновения. Их вымирание — это серьезная проблема, которая несет в себе негативные последствия для всей экосистемы планеты.

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. По этому случаю рассказываем, какие виды особенно находятся под угрозой. Подробнее — в материале "Рамблера".

Снежный барс

Во всех 12 странах, где водится снежный барс, или ирбис, он признан исчезающим или редким видом. В России осталось всего 70-90 его особей. Они живут в горах Алтае-Саянского региона.

Амурский тигр

Амурский тигр, крупнейший из всех подвидов тигров, также находится на грани исчезновения. В первой половине ХХ века он стал желанной добычей для браконьеров из-за красивого и густого меха. К 40-х годам осталось всего около 50 особей. Согласно оценкам Русского географического общества, сейчас во всем ареале в России обитают порядка 750 амурских тигров.

Дальневосточный и переднеазиатский леопард

В начале ХХI века в мире было всего 30 особей дальневосточного леопарда. Это самая редкая дикая кошка. Дальневосточные леопарды начали исчезать из-за деятельности браконьеров и уменьшая мест их естественного обитания:, вырубки леса, расширения дорог и лесных пожаров.

Переднеазиатские леопарды тоже находятся на грани исчезновения. Сейчас они обитает лишь в труднодоступных местах и встречаются крайне редко.

Зубр

Зубры — это дикие быки. В начале ХХ века этот вид чуть было не исчез с лица земли полностью. Были убиты все дикие стада. Однако работа по сохранению популяции позволила избежать их полного вымирания. Сейчас во всем мире насчитывается около 8,5 тысяч зубров.

Морские черепахи

Морские черепахи подвергаются угрозам как на суше, так и в воде. Они стремительно вымирают, так как являются жертвами заброса пластиковых отходов в океаны и уничтожения мест для сбора яиц прибрежной застройкой.

Белые медведи