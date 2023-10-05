Автор знаменитого мема повторил фото через семь лет

В 2016 году десятиклассник Игорь Назаров выложил в Сеть фотографию, которая в считанные дни взорвала интернет и стала мемом. Снимок, сделанный для конкурса, высмеивал офисную рутину.

© Игорь Назаров/vk.com

Кстати, за свою работу, которую он сделал вместе с братом (он снимал происходящее), Назаров получил второе место в конкурсе. На пьедестал подняться не помогла даже невероятная популярность снимка.

Спустя семь лет бывший школьник из Челябинска решил повторить свое знаменитое фото и показал новый вариант.

Игорь Назаров/vk.com

На новом снимке повзрослевший герой мема все так же сидит по пояс в болоте за письменным столом, правда, теперь в руке у него появился смартфон.