Участники чемпионата по лени лежат уже пятую неделю

Чемпионат по лени, стартовавший 21 августа в Черногории, все еще продолжается. об этом сообщает издание The Sun.

© Pexels

Участники необычного состязания пятую неделю лежат в кроватях и ничего не делают ради денежного приза – 900 фунтов стерлингов. Подобное состязание устраивается не первый раз: его история зародилась еще 12 лет назад.

Изначально в чемпионате приняли участие 21 человек, но на сегодняшний день их круг сузился до 4. Они продолжают состязаться друг с другом. Примечательно, что делать это можно только лежа в кроватях: если человек решит посидеть или постоять, то его ждет дисквалификация.

Отмечается, что в этом году в правилах соревнований произошли небольшие изменения: теперь участники могут делать 15-минутный перерыв каждые 8 часов.