Дверь индийского храма, которую невозможно открыть

Храм Падманабхасвами в Индии, который известен не только своей древней архитектурой, но и огромными ценностями, до сих пор ставит в тупик археологов. Почему? Читайте в материале «Рамблера».

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Храм ранее был полностью облицован золотом, и его стены были созданы из драгоценного металла в 16 веке. После перехода храма во владение княжества Траванкор он получил имя "Золотой". Экспедиция в Падманабхасвами была начата еще в 2011 году. В ходе нее было обнаружено пять хранилищ, в которых покоились огромные богатства. Общая стоимость этих сокровищ оценивается в 22 миллиарда долларов США. Исторически правители государства собирали золото и драгоценные камни, которые сейчас хранятся в Падманабхасвами.

Однако шестой отсек до сих пор не удалось открыть. Дверь, украшенная изображениями змей, предположительно, заперта с помощью звуковых волн. Считается, что за ней могут находиться еще более значительные сокровища. Ученые и политики ведут ожесточенные дискуссии о предполагаемой сумме, которая может составлять триллион американских долларов, что превышает бюджеты вооруженных сил США, Китая и России в сумме. Однако доступ к этой двери пока остается невозможным.