Тайна шотландского острова Оук

На первый взгляд, остров Оук кажется совершенно обычным и ничем не примечательным местом в бухте у берегов Новой Шотландии. Но за его скромной поверхностью скрывается множество загадок и тайн, привлекающих отчаянных кладоискателей со всего мира. Эти искатели сокровищ ищут нечто, что, возможно, даже не существует, но остается одним из самых увлекательных мистических квестов нашего времени.

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Подробнее о загадках острова — в материале "Рамблера".

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История этого места началась в 1795 году, когда 16-летний Дэнил Макгинесс и его друзья Энтони Воган и Джон Смит играли на острове. Внезапно они наткнулись на странную яму под одним из дубов, похожую на вход в шахту. Мальчишки начали раскапывать яму и достигли глубины 3 метров, где обнаружили перегородку из твердой древесины. Это вызвало их интерес, и они решили с подмогой вернуться позже, чтобы раскопать ее глубже. Но взрослые не восприняли эту находку всерьез. Несмотря на это, через несколько лет эти молодые люди решили вернуться на остров и продолжить свои поиски. Они поняли, что шахта была заслуживающей внимания, поскольку ее глубина сужалась с каждым метром.

Но попытки раскопать шахту не принесли успеха. Команда столкнулась с несколькими рукотворными преградами.мНесмотря на неудачу, Джон Смит выкупил участок с заброшенной шахтой и возобновил поиски клада. Но и его усилия были безуспешными. Новые попытки кладоискателей привели к очередному краху, и шахта оказалась затопленной водой на глубине 35 метров.

В 1969 году компания Тритон приобрела половину острова и предприняла новые попытки разгадать тайну "Денежной шахты". Они обнаружили, что шахта была построена не позднее 1700 года и а ее глубина составляет около 50 метров. Она ведет к подземному хранилищу неизвестных размеров, но невозможность проникнуть внутрь из-за скального основания острова делает эту задачу практически невыполнимой.

Многочисленные группы кладоискателей продолжают исследовать остров и пытаются расшифровать загадочные символы на камнях и найти ключ к "Денежной шахте". Некоторые даже используют современное оборудование и передовые технологии для поиска. Но при всех усилиях и ресурсах, вложенных в поиски, клад так и не был обнаружен.