Животные с самыми страшными ртами и зачем они им

Пасть некоторых животных представляет собой такое устрашающее зрелище, что неприятно бывает даже смотреть на их фото. В этом отношении немногие пасти животных вызывают такой же страх, как, например, розовые челюсти большой белой акулы.

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Однако есть некоторые менее известные существа, чья пасть также пугает людей. Вы когда-нибудь видели, что во рту у кожистой черепахи? А как насчет выступающей челюсти акулы-гоблина?

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"Рамблер" расскажет и покажет самые устрашающие пасти современных животных.

Минога

Roger Sweeting/environmentdata.org

У миног нет челюстей, но это не делает их колючие, похожие на присоски рты менее пугающими. Эта рыба-паразит использует свой рот как воронку, нацеливаясь на тело другого животного и используя зубы, чтобы прорезать поверхностные ткани, а затем высасывает кровь и жидкости организма. Чтобы удержаться, он использует как свои крючковатые зубы, так и сильную силу всасывания, и почти ничто не может заставить его отпустить жертву.

Хотя миноги могут показаться устрашающими, на самом деле люди имеют над ними преимущество. Их обычно используют в исследованиях, поскольку считается, что простота их мозга отражает структуру мозга самых ранних позвоночных. Люди в некоторых регионах даже употребляют их в пищу.

Кожистая черепаха

Reddit

Напоминая что-то из «Звездных войн», пищевод кожистой морской черепахи внутри кажется полным зубов. На самом деле это сосочки, обращенные назад хрящевые шипы, сделанные из кератина, которые выстилают весь пищевод черепахи.

Кожистые морские черепахи используют свое колючее горло, чтобы поедать и удерживать свою основную добычу — медуз. Сосочки улавливают медуз, не давая им выскользнуть, когда черепаха открывает рот. В то же время сосочки позволяют ей вытеснять лишнюю воду перед проглатыванием.

Акула-гоблин

ocean.si.edu

На первый взгляд акула-гоблин – уродливое существо. Ее зубы, похожие на гвозди, и пустой взгляд затмеваются только длинной плоской мордой, напоминающей широкое лезвие меча. Однако настоящий страх вызывает пасть акулы-гоблина.

Ее челюсти сильно выступают, что означает, что они могут смещаться и выступать наружу. Эта способность используется во время кормления, когда акула-гоблин вытягивает челюсть до конца своей длинной морды, чтобы схватить рыбу.

Фактически, они выполняют технику «кормления из рогатки» со скоростью три метра в секунду , что является самым быстрым движением такого рода, когда-либо зарегистрированным для рыбы.