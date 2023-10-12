Фермер вырастил тыкву весом более тонны

Трэвис Гингер из штата Миннесота регулярно участвует в чемпионате мира по выращиванию гигантских тыкв, и на этот раз ему повезло. Он занял первое место и побил мировой рекорд, вырастив огромную тыкву.

Конкурс ежегодно проходит в калифорнийском городе Халф-Мун-Бэй. В 2021 году первое место досталось человеку, вырастившему рекордно большую и тяжелую тыкву. Но тыква Трэвиса оказалась на 21 килограмм тяжелее. За победу на чемпионате мужчина получил 30 тысяч долларов. Кстати, сами по себе такие огромные тыквы не растут, за ними надо особым образом ухаживать. На это у Трэвиса ушло примерно 15 тысяч долларов. Так что победа окупила все расходы на выращивание тыквы, которую он назвал в честь американского баскетболиста Майкла Джордана.