День в истории, 13 октября: знаменательные события

Если для вас 13 октября кажется обычной датой на календаре, то многим людям в разные годы истории этот день изменил жизнь.

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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях 12 октября, которые повлияли на людей, страны и мир.

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Заложен краеугольный камень Белого дома

13 октября 1781 года был заложен краеугольный камень президентской резиденции в недавно назначенной столице Вашингтоне, округ Колумбия . В 1800 году президент Джон Адамс стал первым президентом, проживавшим в президентском особняке, который вскоре стал известен как «Белый дом», потому что его бело-серый каменный дом из Вирджинии разительно контрастировал с красным кирпичом близлежащих зданий.

Италия вступает в войну против Германии

13 октября 1943 года правительство Италии объявляет войну своему бывшему партнеру по Оси Германии и вступает в битву на стороне союзников.

После отстранения Муссолини от власти и краха фашистского правительства в июле генерал Пьетро Бадольо, бывший начальник штаба Муссолини и человек, пришедший к власти вместо дуче по просьбе короля Виктора Эммануила, начал переговоры с генералом Эйзенхауэром относительно условной капитуляции Италии перед союзниками.

Немцы тоже вступили в бой. С тех пор, как Муссолини начал колебаться, Гитлер строил планы вторжения в Италию, чтобы не дать союзникам закрепиться, что позволило бы им легко добраться до оккупированных немцами Балкан. В день капитуляции Италии Гитлер начал операцию «Ось» — оккупацию Италии. Когда немецкие войска вошли в Рим, генерал Бадольо и королевская семья бежали в Бриндизи, на юго-востоке Италии, чтобы создать новое антифашистское правительство.

13 октября Бадольо приступил к реализации следующего этапа своего соглашения с Эйзенхауэром — полного сотрудничества итальянских войск в операции союзников по захвату Рима у немцев.

Палестинцы захватили немецкий самолет

Четверо палестинцев угоняют авиалайнер Lufthansa, требуя освобождения 11 заключенных в тюрьму членов немецкой террористической группировки Баадер-Майнхоф, также известной как Фракция Красной Армии. Фракция Красной Армии представляла собой группу ультралевых революционеров, которые терроризировали Германию в течение трех десятилетий, убив более 30 корпоративных, военных и государственных лидеров в попытке свергнуть капитализм на их родине.

Палестинские угонщики отправились на самолете в путешествие по шести странам и в конце концов приземлились в Могадишо (Сомали) 17 октября после того, как застрелили одного из пилотов самолета. Рано утром следующего дня группа немецкого спецназа штурмовала самолет, освободив 86 заложников и убив троих из четырех угонщиков. Лишь один из немецких коммандос был ранен. Заключенные лидеры Фракции Красной Армии отреагировали на эту новость позже в тот же день, покончив жизнь самоубийством в своей тюремной камере.

Гринвич признан меридианом всемирного времени

13 октября 1884 года Гринвич в Лондоне был установлен как меридиан долготы Всемирного времени, от которого основаны все часовые пояса мира. Королевская обсерватория в Гринвиче находится там, где Восток встречается с Западом на линии Гринвичского меридиана (0° долготы).