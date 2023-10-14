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Нельзя ссориться и давать взаймы: приметы на 14 октября

14 октября отмечается один из великих праздников Русской православной церкви — Покров Пресвятой Богородицы. В народе его называют просто — Покров дней, а наши предки считали, что в этот день осень встречается с зимой.

Нельзя ссориться и давать взаймы: приметы на 14 октября
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О том, что необходимо сделать в Покров день, от каких действий лучше воздержаться и на какие приметы обратить внимание, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 14 октября

  • Нельзя брать взаймы деньги или вещи, дабы не забрать себе чужие хлопоты и не отдать свое счастье.
  • Домашние дела лучше отложить на другой день, иначе, согласно поверьям, можно навлечь беду.
  • Ни в коем случае в Покров день нельзя сквернословить и ругаться с близкими, это может обернуться большими неприятностями.
  • Не следует на Покров венчаться: семейная жизнь будет нелегкой.
  • А вот сделать предложение в этот день вполне можно: девушкам в этот день сватам отказывать было не положено. Считалось, что пары в этот день сводит сама Богородица. Конечно, в наше время многое изменилось, но почему бы не попытать удачу?
  • Нельзя в Покров день давать пустые обещания. Если знаете, что не сможете выполнить просьбу, лучше сразу откажите просящему.

Что можно делать 14 октября

  • В Покров день следует быть в хорошем и радостном настроении: таким и весь год будет.
  • Следует принимать гостей, даже если они нежданные. Щедрость и радушие привлекут в дом счастье и достаток.
  • По возможности, стоит отказать помощь нуждающимся.
  • На Покров обязательно пекут блины и угощают близких, чтобы сохранить семейное тепло и благополучие.

Покров Пресвятой Богородицы: запреты, приметы и история праздника

Народные приметы 14 октября

  • Если на дубах и березах еще остались листья, зима будет студеной.
  • Гром на Покров день предвещает короткую зиму без снега.
  • На Покров не выпал снег — до декабря его и не будет.
  • Теплый и ясный день обещает длинную осень без снега.
  • Дождь в этот день предвещает сырую осень.
  • Северный ветер на Покров — к затяжной и холодной зиме, если же дует южный ветер, значит зима не будет суровой.