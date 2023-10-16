День в истории, 16 октября: знаменательные события

Многим из нас кажется, что дни однообразны, но на самом деле в мире каждые сутки случается что-то необыкновенное, хорошее или плохое, важное для многих или лишь для некоторых.

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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях 16 октября, которые остались на страницах истории.

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Марш миллиона человек

Огромная толпа, состоящая в основном из афроамериканцев, проводит демонстрацию в США на Национальной аллее 16 октября 1995 года, мероприятие, известное как Марш миллиона человек . Марш был требованием, чтобы Конгресс США начал действовать в интересах афроамериканцев и боролся с негативными стереотипами в отношении чернокожих мужчин. В этот день огромная толпа людей собралась для более чем 12 часов выступлений лидеров из самых разных уголков движения за гражданские права.

Основана компания Уолта Диснея

16 октября 1923 года Уолт Дисней и его брат Рой основали студию мультфильмов братьев Дисней в Голливуде , Калифорния . Студия, ныне известная как Walt Disney Company , оказала огромное влияние на индустрию развлечений и сейчас является одной из крупнейших медиакомпаний в мире.

Нацистские военные преступники казнены

В Нюрнберге 16 октября 1946 года были казнены 10 высокопоставленных нацистских чиновников за преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления во время Второй мировой войны .

Двумя неделями ранее эти десять человек были признаны Международным трибуналом по военным преступлениям виновными и приговорены к смертной казни вместе с двумя другими нацистскими чиновниками. Среди приговоренных к смерти через повешение были Иоахим фон Риббентроп, нацистский министр иностранных дел; Герман Геринг, основатель гестапо и начальник немецких военно-воздушных сил; Вильгельм Фрик, министр внутренних дел; и Альфред Розенберг, глава имперского министерства оккупированных восточных территорий. Другие, в том числе Рудольф Гесс, бывший заместитель Адольфа Гитлера , были приговорены к тюремному заключению на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Еще трое были оправданы.

Мария-Антуанетта обезглавлена

Через девять месяцев после казни своего мужа , бывшего короля Франции Людовика XVI, Мария-Антуанетта следует за ним на гильотину 16 октября 1793 года.