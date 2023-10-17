День в истории, 17 октября: знаменательные события

В этот день произошло немало интересных событий, которые оставили свой след не только в истории нашей страны, но и за рубежом.

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“Рамблер” рассказывает о самых важных из них.

17 октября 1740 года основали Петропавловск-Камчатск

Участники Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали этот город в далеком 18 веке. Петропавловск-Камчатск считается одним из старейших городов на Дальнем Востоке. Его основание приписывают штурману мичманского ранга Ивану Фомичу Елагину. У него было поручение – исследовать морской берег в дальневосточном регионе, сделать карту Авачинской губы и соорудить постройки, в которых будут жить другие участники экспедиции.

17 октября 1938 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей “За отвагу” и “За боевые заслуги”

Первая из них – высшая награда, которая только существовала в годы СССР. Первыми, кто удостоился медалью “За отвагу”, были пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, которым удалось задержать группу диверсантов у озера Хасан. В том же году была учреждена и другая награда – “За боевые заслуги”. Ее вручали военнослужащим и гражданам, которые помогали на фронте, рискуя своими жизнями.

17 октября 1604 года немецкий ученый начал изучение сверхновой звезды SN 1604

В этот день астроном Иоганн Кеплер начал изучать сверхновую звезду, которую впоследствии назвали в его честь. За неделю до наблюдений ученого она вспыхнула в созвездии Змееносца примерно двадцать тысяч световых лет от Солнечной системы. С Земли ее было видно на протяжении целого года. Кеплер написал научный труд с результатами своего исследования, тем самым сделав весомый вклад в развитие астрономии и наблюдение за небесными телами.

17 октября 1918 года был основан первый в мире государственный Музей игрушки