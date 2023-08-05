Если вы хотите окунуться в удивительный мир тайской культуры, то музей Эраван в провинции Самутпракан, Таиланд – это именно то место, которое стоит посетить.

Здание музея состоит из трех этажей, последний уровень которого находится внутри статуи гигантского трехголового слона. Музей был построен в честь слона Эравана — персонажа индуистской мифологии. Он считается символом богатства, мудрости и благополучия.

Статуя, отлитая из чистой меди, имеет высоту 29 метров и длину 39 метров, а весит 250 тонн.

Экспозиция музея содержит коллекцию работ, которые отражают индуистские представления об устройстве вселенной. Первый этаж символизирует подземный мир, средний – мир людской, а последний, который находится внутри слона, представляет рай.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Miladyfairy.