День в истории, 18 октября: знаменательные события

18 октября произошло много удивительных событий, которые оставили след не только в истории России, но и в истории всего мира.

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Подробнее о том, что происходило 18 октября, читайте в материале "Рамблера".

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18 октября 1867 года Аляска была передана США

В 1732 году русская экспедиция под руководством М.Гвоздева и И.Федорова открыла Аляску, которая стала первым владением России на территории Северной Америки.

К 1864 году по оценке РАК (Русско-американской компании) население всей русской Аляски и Алеутских островов составляло до 2,5 тысяч русских и до 60 тысяч индейцев и эскимосов. В начале XIX века Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, но очень скоро императорская семья пришла к выводу, что расходы на содержание Аляски и ее развитие превышают доходы, которые приносит регион.

30 марта 1867 года был подписан договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов США. Выручка России составила 7,2 млн. долларов.

18 октября 1916 года завершено строительство Транссибирской магистрали

В этот день в 1916 году состоялось открытие Хабаровского моста через реку Амур, который также получил название "Амурское чудо". Мост с раздельным железнодорожным и автомобильным движением, длина которого составила 2599 метров, обошелся в 13,5 миллиона рублей и стал частью и завершающим этапом строительства Транссибирской магистрали на территории Российской империи.

18 октября 1942 года в блокадном Ленинграде состоялось открытие Театра имени В.Ф. Комиссаржевской

Пьесой, которая ознаменовала открытие легендарного театра, стала драма Константина Симонова "Русские люди". Театр был открыт в разгар блокады Ленинграда и поначалу назывался Блокадным. На протяжении всей блокады театр продолжал работу. За это время были поставлены пьесы "Фронт" Корнейчука, "Нашествие" Леонова, "Жди меня" Симонова и другие военно-патриотические спектакли. Труппа театра нередко выезжала в военные госпитали на линию фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат.

С 1959 года театр носит имя русской актрисы Веры Комиссаржевской.

18 октября 1978 года завершился шахматный матч на первенство мира между Карповым и Корчным

Этот матч между Анатолием Карповым и Виктором Корчным длился три месяца. Именно он считается самым скандальным в истории шахмат, ведь сразиться пришлось советскому чемпиону и "отщепенцу", как тогда называли Корчного.