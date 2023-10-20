Почему ленивцы такие медлительные и еще 3 факта об этих животных
13 лет назад в 2010 году 20 октября провозгласили Международным днем ленивца. Данный праздник призван привлечь внимание к этим забавным и необычным животным, которые в основном обитают в Центральной и Южной Америке.
Про существование ленивцев знают многие. Но мало кому известно, почему животных называют именно так, и какие еще характерные особенности у них есть.
Больше любопытных фактов о ленивцах ищите в материале "Рамблера".
Ленивцы и лень
Ленивцы и впрямь медлительны. Но обусловлено это их рационом питания и особенностями метаболизма. Большую часть жизни ленивцы проводят на деревьях, питаясь листьями. Калорий в листве крайне мало, как и питательных веществ, поэтому у ленивцев нет достаточного заряда бодрости, и они никуда не спешат. Кроме того, ленивцы живут в тропических лесах, для которых характерны жара и влажность. В таком климате совершать лишние движения совсем не хочется, вот и ленивцы этого не делают.
На землю животные спускаются лишь раз в неделю для справления нужды. В силу особенностей конечностей млекопитающие не могут на них опираться, поэтому на земле передвигаются ползком.
Водоросли в шерсти
В своей шерсти ленивцы растят грибы и водоросли. И то, и другое служит для ленивцев своеобразным камуфляжем. Водоросли окрашивают мех животных в зеленый цвет, благодаря чему они превосходно маскируются в листве.
К слову, первое, что делает самка ленивца, когда на свет появляется детеныш – пересаживает водоросли на него.
Опасная среда
Жизнь неповоротливых ленивцев нельзя назвать на 100% беззаботной. Эти животные существуют в опасной среде и ежедневно рискуют быть съеденными пумами или южноамериканскими гарпиями. Крупные когти не особо помогают ленивцам обороняться – из-за слабой мускулатуры при помощи когтей ленивцы могут лишь устрашить противника, но не навредить ему.
Загадочная беременность
Даже эксперты чаще всего не способны сказать, беременна ли самка ленивца. Как правило, рассмотреть беременность животного можно только на УЗИ. Дело в том, что детеныши ленивцев рождаются крошечными, и тело самок в период вынашивания визуально практически не меняется. При этом плод формируется целых 11 месяцев: на свет малыши-ленивцы появляются с шерстяным покровом, развитыми глазами, зубами, ушами и другими жизненно важными системами.