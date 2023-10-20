Почему ленивцы такие медлительные и еще 3 факта об этих животных

13 лет назад в 2010 году 20 октября провозгласили Международным днем ленивца. Данный праздник призван привлечь внимание к этим забавным и необычным животным, которые в основном обитают в Центральной и Южной Америке.

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Про существование ленивцев знают многие. Но мало кому известно, почему животных называют именно так, и какие еще характерные особенности у них есть.

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Больше любопытных фактов о ленивцах ищите в материале "Рамблера".

Ленивцы и лень

Ленивцы и впрямь медлительны. Но обусловлено это их рационом питания и особенностями метаболизма. Большую часть жизни ленивцы проводят на деревьях, питаясь листьями. Калорий в листве крайне мало, как и питательных веществ, поэтому у ленивцев нет достаточного заряда бодрости, и они никуда не спешат. Кроме того, ленивцы живут в тропических лесах, для которых характерны жара и влажность. В таком климате совершать лишние движения совсем не хочется, вот и ленивцы этого не делают.

На землю животные спускаются лишь раз в неделю для справления нужды. В силу особенностей конечностей млекопитающие не могут на них опираться, поэтому на земле передвигаются ползком.

Водоросли в шерсти

В своей шерсти ленивцы растят грибы и водоросли. И то, и другое служит для ленивцев своеобразным камуфляжем. Водоросли окрашивают мех животных в зеленый цвет, благодаря чему они превосходно маскируются в листве.

К слову, первое, что делает самка ленивца, когда на свет появляется детеныш – пересаживает водоросли на него.

Опасная среда

Жизнь неповоротливых ленивцев нельзя назвать на 100% беззаботной. Эти животные существуют в опасной среде и ежедневно рискуют быть съеденными пумами или южноамериканскими гарпиями. Крупные когти не особо помогают ленивцам обороняться – из-за слабой мускулатуры при помощи когтей ленивцы могут лишь устрашить противника, но не навредить ему.

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