"Норд-Ост": 21 год со дня теракта на Дубровке

23 октября 2002 года страна была поражена сообщениями о захвате заложников в столичном Театральном центре на Дубровке. Со дня одного из самых страшных терактов в истории современной России прошел уже 21 год.

В этом материале "Рамблер" вспоминает о жутких событиях "Норд-Оста".

Видео дня

Вечером 23 октября 2002 года в Театральном центре было множество зрителей – на сцене показывали нашумевшую постановку по книге Вениамина Каверина "Два капитана" – мюзикл "Норд-Ост". Нетрудно догадаться, что в зале было много детей. Помимо этого, в самом спектакле были задействованы артисты совсем юного возраста.

Группы вооруженных боевиков ворвались в зал прямо во время спектакля. Захват начался вечером 23 октября и продлился три дня.

Вооруженные боевики, возглавляемые Мовсаром Бараевым ворвались в концертный зал, в котором в тот момент присутствовало более 800 зрителей. Часть террористов направились в другие помещения центра, сгоняя оттуда всех в зал, по которому уже распределились смертницы со взрывчаткой и другие боевики с оружием в руках. Вместе с артистами всего в заложниках оказалось около 912 или, как утверждают некоторые источники, 916 человек.

В первые минуты захвата некоторым артистам и сотрудникам центра, находившимся в служебных помещениях, удалось сбежать, покинув здание через окна или запасные выходы.

Теракт был подготовлен заранее и крайне тщательно. Боевики раскладывали по залу взрывчатые вещества по особой схеме, таким же образом расставляли и рассаживали смертниц со взрывчаткой на поясах – по их задумке, взрывы в таком случае привели бы к полному уничтожению всех находящихся в концертном зале людей.

Захват начался около 21:15, а усиленные наряды милиции, бронетехника, бойцы спецназа и внутренних войск начали съезжаться к Театральному центру на Дубровке уже к 22 часам. Террористы объявили, что за каждого убитого или раненого боевика будут уничтожать по 10 заложников.

Поздно ночью боевики выпустили из зала 17 заложников, не выдвигая для этого особых условий.

Когда чеченские боевики объявили, что требуют встречи с властями, к ним поочередно начали ходить на переговоры политики, врачи, артисты. и журналисты. Переговоры с разными людьми Бараев вел до раннего утра 26 октября. Среди известных личностей, заходивших внутрь, были Иосиф Кобзон, Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, доктор Леонид Рошаль, журналистка Анна Политковская, Алла Пугачева и экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Все эти встречи в качестве результата дали освобождение более чем двух десятков заложников.

Вечером 24 октября катарский телеканал "Аль-Джазира" протранслировал видеообращение главы боевиков Мовсара Бараева, записанное заранее, в котором он требовал вывода российских войск из Чечни.

25 октября президент Путин собрал в Кремле начальников МВД и ФСБ для проведения экстренного совещания. После этой встречи боевикам объявили, что их жизни будут сохранены в случае, если они отпустят всех заложников. Этого не случилось, и уже на следующее утро в Театральном центре начался штурм.

Оперативный штаб разрабатывал план захвата здания с террористами с первого дня, спецслужбы тренировались в здании с похожей планировкой. В ночь на 26 октября спецназ проник в здание и проделал в подсобных помещениях отверстия в стенах, тем самым отрыв доступ к вентиляции, через которую было принято решение применить нервно-паралитический газ, дабы избежать взрывов и массовых убийств.

Однако в 5:30 утра около Театрального центра все же прогремели три взрыва, так же были слышны автоматные очереди. В 6 утра спецслужбы начали штурм здания.

Около 8 часов утра 26 октября появились сообщения о том, что операция завершена, заложники освобождены, а террористы ликвидированы.